Синоптики прогнозують цьогоріч ще один “завантажений” сезон ураганів у Атлантиці

З теплішими, ніж зазвичай, океанськими водами на синоптики очікують ще один надзвичайно “завантажений” сезон ураганів в Атлантиці, що перевищує середній показник.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на прогноз Національного управління океанічних і атмосферних досліджень на сезон ураганів в Атлантиці.

Водночас очікується, що він не буде таким хаотичним, як у 2024 році, третьому за величиною сезоні за всю історію спостережень, під час якого зійшли смертоносні шторми Берілл, Хелен та Мілтон.

Сезон ураганів почнеться 1 червня і триватиме до кінця листопада. Прогноз передбачає 13-19 названих штормів, з яких 6-10 стануть ураганами, а 3-5 досягнуть статусу великих із вітром понад 177 км/год.

У звичайний сезон стається 14 штормів, сім із яких посилюються до ураганів, а три ‒ до великих ураганів.

Температура океану не така висока, як минулого року, коли вона була зашкалюючою. Але цього достатньо, щоб стати головною причиною напруженого прогнозу, - сказав директор Національної метеорологічної служби Кен Грем.

Професорка тропічної метеорології Університету Олбані Крістен Корбосьєро та інші експерти зазначили, що зміна клімату, спричинена людиною, загалом зробила шторми інтенсивнішими, вологішими та повільнішими, тому опадає більше опадів.