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У Грузії взяли під варту лідера головної опозиційної партії

Зураб Джапардідзе може стати новим в'язнем режиму "Грузинської мрії".

У Грузії взяли під варту лідера головної опозиційної партії
Акції протесту у Грузії у 2024 році
Фото: Sova News

Суд визначив для лідера грузинської опозиції Зураба Джапардідзе запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про ігнорування парламентських слухань щодо корупційних звинувачень.

Як пише Deutsche Welle, Джапардідзе очолює партію "Коаліція за зміни", яка фінішувала другою на минулорічних парламентських виборах. Він та його колеги бойкотують роботу законодавчого органу, адже вважають монобільшість "Грузинської мрії" наслідком фальсифікацій. Джапардідзе брав активну участь у вуличних протестах та мітингах проти проросійської партії.

Опозиціонер не з'явився на парламентські слухання щодо злочинів, які він та інші соратники Міхеїла Саакашвілі нібито здійснювали у період з 2004 до 2012 року. Згідно з грузинським законодавством, неявка на засідання слідчої групи парламенту карається ув'язненням до 1 року.

Адвокати Джапардідзе переконані, що справа проти нього є політично мотивованою та спрямована на усунення головного опозиційного лідера та перетворення Грузії на диктатуру.

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