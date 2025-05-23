Палата представників США ухвалила трампівський законопроєкт про податки

Нижня палата Конгресу США з перевагою лише в один голос змогла ухвалити законопроєкт, ініційований Білим домом, що передбачає продовження запроваджених у 2017 році податкових скорочень та спрямовує додаткові кошти на оборону та депортаційні заходи.

Як пише BBC, голосування у Палаті представників завершилося з результатом 215-214 на користь документа. Двоє республіканців разом з усіма демократами висловилися "проти".

Раніше законопроєкт не міг пройти процедурне погодження, бо низка однопартійців Дональда Трампа вимагали поєднати податкові пільги зі скороченням державних витрат. Зрештою суперечності у партії влади було усунено, а положення документа доповнено.

Трамп називає законопроєкт "великим та прекрасним", підкреслюючи те, що він виконує передвиборчу обіцянку про зняття оподаткування з чайових та заробленого під час понаднормових годин. Натомість економісти прогнозують, що ініціативи республіканця призведуть до зростання державного боргу на 5,2 трильйона доларів, а бюджетний дефіцит наступного фіскального року зросте до 600 мільярдів.

Законопроєкт потребує згоди Сенату, після чого може бути переданий на підпис Трампу.