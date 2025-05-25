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Трамп: Росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет

Президент США вважає, що у крадіжці винна адміністрація Обами.

Трамп: Росія вкрала у США технологію гіперзвукових ракет
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступив перед випускниками Військової академії США. На врученні дипломів випускникам 2025 року Трамп заявив, що Росія вкрала у США технології гіперзвукових ракет. 

Про це пише DW.

Подробиць крадіжки Трамп не озвучив, але підкреслив, що тепер США виробляють багато таких ракет. Він також зазначив, що сталося це ще за часів президентства Барака Обами. 

Трамп підкреслив, що Америка має протистояти будь-якій зовнішній загрозі. При цьому він визнав, що Збройні сили США слід вдосконалити, враховуючи досвід війни Росії проти України. 

Раніше також повідомлялося, що Росія отримує військові технології від китайських компаній в обхід санкцій. 

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