Північна Корея заарештувала четвертого чиновника через невдалий запуск військового корабля

Раніше затримали головного інженера, керівника майстерні з будівництва корпусу та заступника керівника з адміністративних питань.

Північна Корея заарештувала четвертого чиновника після невдалого спуску на воду нового військового корабля минулого тижня, про це пише DW з посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Унаслідок аварії, що сталася в середу, було пошкоджено частини днища нового 5000-тонного есмінця.

Офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило сьогодні про затримання четвертої особи ‒ Рі Хьон Сона, заступника директора департаменту промисловості боєприпасів Центрального комітету партії. За даними ЦТАК, він “несе значну відповідальність за виникнення серйозної аварії”. Рі є найвищим посадовцем, якого наразі затримали у зв'язку з інцидентом.

Його затримання відбулося після затримання у неділі трьох посадовців верфі ‒ головного інженера, керівника майстерні з будівництва корпусу та заступника керівника з адміністративних питань.

На супутникових знімках видно, що другий відомий військово-морський есмінець Пхеньяна лежить на боці у воді в північно-східному порту Чхонджин, накритий синім брезентом.

ЦТАК повідомило в понеділок, що “активно проводиться робота з повного відновлення балансу військового корабля”.