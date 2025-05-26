Reuters: ХАМАС погодився на пропозицію США щодо припинення вогню в Газі

У понеділок, 26 травня, ХАМАС погодився на пропозицію спецпосланника США Стіва Віткоффа на припинення вогню в Газі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело серед наближених до ХАМАСу палестинських чиновників.
Нову пропозицію, яка передбачає звільнення десяти заручників і 70 днів перемир'я, ХАМАС отримав через посередників.
“Пропозиція включає звільнення десяти живих ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС у двох групах, в обмін на 70-денне припинення вогню і часткове виведення військ із Сектору Гази”, — повідомило джерело.
Пропозиція також передбачає звільнення Ізраїлем низки палестинських в'язнів, у тому числі сотень тих, хто відбуває тривалі терміни ув'язнення.
Ізраїлю поки не коментував ситуацію.
- 19 травня Ізраїль оголосив, що дозволить доставку обмежену кількість гуманітарної допомоги в Газі після майже тримісячної блокади.
- Ізраїль запровадив блокаду з 2 березня, припинивши постачання продуктів харчування, ліків та інших продуктів до Гази, тим самим тиснучи на ХАМАС, щоб той погодився на нові умови припинення вогню. Через кілька днів Ізраїль відновив бойові дії, порушивши двомісячне перемир'я.
- ХАМАС заявляє, що хоче повного виведення ізраїльських військ та шляху до припинення війни як частини будь-якої угоди.