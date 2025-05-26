Reuters: ХАМАС погодився на пропозицію США щодо припинення вогню в Газі

Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024

У понеділок, 26 травня, ХАМАС погодився на пропозицію спецпосланника США Стіва Віткоффа на припинення вогню в Газі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело серед наближених до ХАМАСу палестинських чиновників.

Нову пропозицію, яка передбачає звільнення десяти заручників і 70 днів перемир'я, ХАМАС отримав через посередників.

“Пропозиція включає звільнення десяти живих ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС у двох групах, в обмін на 70-денне припинення вогню і часткове виведення військ із Сектору Гази”, — повідомило джерело.

Пропозиція також передбачає звільнення Ізраїлем низки палестинських в'язнів, у тому числі сотень тих, хто відбуває тривалі терміни ув'язнення.

Ізраїлю поки не коментував ситуацію.