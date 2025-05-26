Франція та В'єтнам підписали угоди на понад $10 млрд доларів під час візиту Макрона до Ханоя

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до В'єтнаму країни у понеділок підписали угоди щодо літаків Airbus, оборони та інші договори на суму понад 10 мільярдів доларів.
Про це пише Reuters.
Для діючого президента Франції візит до Ханоя став першим. Востаннє французький лідер прибував до В'єтнаму близько 10 років назад.
Макрон заявив, що під час його візиту Франція підписала контракти у В'єтнамі на суму 9 мільярдів євро (10,25 мільярда доларів). Загалом було підписано 14 угод. Очікують, що у вівторок підпишуть нові.
Угоди охоплюють купівлю 20 літаків Airbus, співпрацю в галузі ядерної енергетики, оборони, залізничного та морського транспорту, супутників спостереження за Землею Airbus та вакцин Sanofi.
За словами Макрона, партнерство з В'єтнамом передбачає посилену співпрацю в оборонній сфері, посилаючись на підписання численних проектів у сфері оборони та космосу.
Президент В'єтнаму Луонг Куонг заявив, що оборонне партнерство передбачає обмін інформацією зі стратегічних питань та посилення співпраці в оборонній промисловості, кібербезпеці та боротьбі з тероризмом.
Цей візит є першим етапом туру країнами Південно-Східної Азії. Макрон вже зустрівся з лідерами В'єтнаму. А у вівторок він відвідає університет у Ханої, перш ніж вилетіти до столиці Індонезії Джакарти. Він також відвідає Сінгапур.
- Airbus є основним постачальником реактивних літаків до В'єтнаму, але враховуючи значну залежність економіки від експорту зі США, в'єтнамські чиновники заявили про можливу покупку щонайменше 250 Boeing. Це має на меті допомогти скоротити величезний профіцит торговельного балансу країни зі Сполученими Штатами та, можливо, заспокоїти Трампа.
- Компанія Airbus Defence and Space, яка підписала окрему декларацію про наміри з В'єтнамом щодо супутників, давно веде переговори з Ханоєм щодо заміни в'єтнамського супутника спостереження за Землею, побудованого попередником Airbus, компанією EADS, і запущеного у 2013 році. Нова угода передбачає вивчення майбутньої програми.
- Під час візиту французька транспортна компанія CMA CGM заявила, що підписала угоду з Saigon Newport про будівництво глибоководного контейнерного терміналу на півночі В'єтнаму до 2028 року для спільних інвестицій на суму 600 мільйонів доларів.