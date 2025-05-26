Франція та В'єтнам підписали угоди на понад $10 млрд доларів під час візиту Макрона до Ханоя

Загалом було підписано 14 угод. Очікують, що у вівторок підпишуть нові.

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до В'єтнаму країни у понеділок підписали угоди щодо літаків Airbus, оборони та інші договори на суму понад 10 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Для діючого президента Франції візит до Ханоя став першим. Востаннє французький лідер прибував до В'єтнаму близько 10 років назад.

Макрон заявив, що під час його візиту Франція підписала контракти у В'єтнамі на суму 9 мільярдів євро (10,25 мільярда доларів). Загалом було підписано 14 угод. Очікують, що у вівторок підпишуть нові.

Угоди охоплюють купівлю 20 літаків Airbus, співпрацю в галузі ядерної енергетики, оборони, залізничного та морського транспорту, супутників спостереження за Землею Airbus та вакцин Sanofi.

За словами Макрона, партнерство з В'єтнамом передбачає посилену співпрацю в оборонній сфері, посилаючись на підписання численних проектів у сфері оборони та космосу.

Президент В'єтнаму Луонг Куонг заявив, що оборонне партнерство передбачає обмін інформацією зі стратегічних питань та посилення співпраці в оборонній промисловості, кібербезпеці та боротьбі з тероризмом.

Цей візит є першим етапом туру країнами Південно-Східної Азії. Макрон вже зустрівся з лідерами В'єтнаму. А у вівторок він відвідає університет у Ханої, перш ніж вилетіти до столиці Індонезії Джакарти. Він також відвідає Сінгапур.