​В Естонії порівняли удари Росії по Україні з бомбардуванням Лондона нацистами і закликали до додаткових санкцій

"Шлях до миру лежить через тиск на агресора і допомогу жертві".

Цілеспрямовані атаки Росії на цивільну інфраструктуру України нагадують бомбардування Лондона нацистами під час Другої світової війни.

Про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє ERR.

"Нацисти систематично бомбили Лондон з метою вселити думку британському народу, що у них немає ніякої надії. Це були атаки, спрямовані на руйнування надії. Вони провалилися. Так само і сьогоднішні удари по Києву та інших українських містах, націлені виключно на цивільну інфраструктуру, спрямовані на підрив надії", – сказав він.

Дипломат висловив надію, що агресору цього зробити не вдасться і підкреслив, що Росія "систематично недооцінює здатність українців до спротиву".

"Те, що відбувалося минулими вихідними, (удари по Україні, - ред.) - найкращий доказ того, що ніякого мирного процесу ніде не відбувається. Йде саме воєнний процес, і його продовжує той, хто його і розпочав – Путін", - зазначив Всевіов.

Він наголосив, що шлях до миру лежить через тиск на агресора і допомогу жертві. Тож доки не вдасться "діями, а не словами" дати зрозуміти Путіну, що час більше не на його боці, немає жодних причин очікувати, що будь-які переговори приведуть до стратегічного прориву".

Всевіов також підкреслив, що Естонія виступає за додаткові санкції щодо Росії.

"Мені здається, що Європа, затвердивши 17-й пакет санкцій, справді налаштована серйозно, раз вже говорить про підготовку 18-го пакета. Звичайно, ми серед нетерплячих, тих, хто вважає, що це потрібно було зробити ще вчора. А якщо не вийшло вчора, то сьогодні. Сьогодні цей пакет ще не схвалений, але ми продовжуємо працювати", - додав канцлер МЗС.