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​На Хмельниччині внаслідок російських обстрілів постраждали чотири підприємства і житлові будинки

Інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.

​На Хмельниччині внаслідок російських обстрілів постраждали чотири підприємства і житлові будинки
Хмельниччина, наслідки обстрілів
Фото: Хмельницька ОВА

Сьогодні вночі Росія знову атакувала Хмельницьку область.

Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів про наслідки атаки.

В результаті обстрілів постраждали чотири підприємства області - їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередачі.

На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

Минулої ночі внаслідок чергової атаки росіян на Хмельниччині загинули четверо людей, п'ятеро поранені

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