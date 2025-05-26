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​СБУ затримала групу агентів Росії, які наводили ворожі удари за допомогою відеореєстраторів

Наймолодшому з них – 16 років, а найстаршому – 23.

​СБУ затримала групу агентів Росії, які наводили ворожі удари за допомогою відеореєстраторів
Фото: СБУ

Служба безпеки та Нацполіція затримали групу російських агентів, які за допомогою відеореєстраторів наводили російські ракети по сімох регіонах України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами спецоперації одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для росіян у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них – 16 років, а найстаршому – 23.

З'ясувалося, що до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними "співпрацювали" двоє братів з Харківщини. 

За матеріалами справи, фігуранти знали один одного, мали одного куратора, але діяли порізно. 

Фото: СБУ

Вони отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України. Щоб виконати завдання, вони "подорожували" містами із ввімкненим відеореєстратором. Протягом 8-12 годин вони фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ.

Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт". Час від часу - поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті. 

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

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