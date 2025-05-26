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Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів

Є пошкодження в Дніпровському районі, на щастя - без постраждалих. 

Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Київ третю ніч поспіль перебуває під масованою атакою російських дронів. Цієї ночі тривога в столиці тривала 6 годин.

Про це повідомив голова військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко в Telegram.

Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. 

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ткаченко подякував Силам оборони за ефективну роботу, а також усім хто ліквідує наслідки атак та допомагає жителям столиці.

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