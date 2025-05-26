Київ третю ніч поспіль перебував під масованою атакою російських дронів

Київ третю ніч поспіль перебуває під масованою атакою російських дронів. Цієї ночі тривога в столиці тривала 6 годин.
Про це повідомив голова військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко в Telegram.
Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Ткаченко подякував Силам оборони за ефективну роботу, а також усім хто ліквідує наслідки атак та допомагає жителям столиці.
- У ніч на 25 травня російські окупанти атакували Київ із застосуванням ракет різних типів та ударних безпілотників. Постраждали 11 людей.
- У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 6 балістичних ракет та 245 "шахедів". Це була також одна з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Постраждали 14 мешканців столиці. В Оболонському районі уламки впали на торговельний центр та на житловий будинок.