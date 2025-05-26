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У США унаслідок стрілянини у Південній Кароліні госпіталізували понад 10 людей

Поліція округу Горрі не повідомила про стан здоров'я постраждалих.

У США унаслідок стрілянини у Південній Кароліні госпіталізували понад 10 людей

У США щонайменше 11 людей було доставлено до лікарень після стрілянини в неділю ввечері у Літл-Рівер ‒ прибережному містечку Південної Кароліни, пише Bloomberg.

Поліція округу Горрі не повідомила про стан здоров'я постраждалих та не повідомила, які саме поранення вони отримали.

Правоохоронці назвали стрілянину “ізольованим інцидентом” і заявила, що для громади немає жодної загрози. Вони не розголошували жодної інформації про можливих підозрюваних або про те, що призвело до стрілянини.

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Стрілянина сталася навколо човнового причалу. На відео з місця події видно, як десятки поліцейських машин та машин швидкої допомоги мчали в район і назад.

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