У США унаслідок стрілянини у Південній Кароліні госпіталізували понад 10 людей

У США щонайменше 11 людей було доставлено до лікарень після стрілянини в неділю ввечері у Літл-Рівер ‒ прибережному містечку Південної Кароліни, пише Bloomberg.

Поліція округу Горрі не повідомила про стан здоров'я постраждалих та не повідомила, які саме поранення вони отримали.

Правоохоронці назвали стрілянину “ізольованим інцидентом” і заявила, що для громади немає жодної загрози. Вони не розголошували жодної інформації про можливих підозрюваних або про те, що призвело до стрілянини.

Стрілянина сталася навколо човнового причалу. На відео з місця події видно, як десятки поліцейських машин та машин швидкої допомоги мчали в район і назад.