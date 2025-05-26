Суд в Австрії скасував вирок ексканцлеру Курцу

Вищий земельний суд у Відні визнав колишнього канцлера Австрії Себастіана Курца невинним. Курца засудили у 2024 році до умовного терміну за дачу неправдивих свідчень парламентській слідчій комісії.

Про це пише DW.

Згідно з вироком, свідчення Курца у 2020 році під час розслідування справи про корупцію не можуть бути визнані неправдивими.

У своєму завершальному виступі в суді 38-річний Курц, який раніше пішов з політики й не займається бізнесом, неодноразово наголошував, що попереднє рішення суду було для нього незрозумілим.