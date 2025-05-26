Суд в Австрії скасував вирок ексканцлеру Курцу

Вищий земельний суд у Відні визнав колишнього канцлера Австрії Себастіана Курца невинним. Курца засудили у 2024 році до умовного терміну за дачу неправдивих свідчень парламентській слідчій комісії.
Про це пише DW.
Згідно з вироком, свідчення Курца у 2020 році під час розслідування справи про корупцію не можуть бути визнані неправдивими.
У своєму завершальному виступі в суді 38-річний Курц, який раніше пішов з політики й не займається бізнесом, неодноразово наголошував, що попереднє рішення суду було для нього незрозумілим.
- У лютому 2024 року суд у Відні визнав Себастіана Курца винним у дачі неправдивих свідчень перед парламентською комісією, яка розслідувала справу про корупцію. Згідно з тодішнім вироком суду, ексканцлера засудили до восьми місяців умовно. За висновком суду, обвинувачений умісно застосував ступінь свого впливу на призначення членів наглядової ради державного інвестиційного холдингу ÖBAG.
- Скандал, який ЗМІ охрестили як "Ібіцагейт", вибухнув у травні 2019 року і спричинив в Австрії величезний резонанс.
- Тоді поширився відеозапис, зроблений прихованою камерою на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. На ньому зафіксовано, як колишній віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе напередодні парламентських виборів у країні у 2017 році обіцяє ймовірній "племінниці російського олігарха" держконтракти в обмін на підтримку його передвиборчої кампанії.
- Через скандал Себастіан Курц, якого називали "вундеркіндом" європейських консерваторів, у 2021 році пішов з політики.
- В Австрії проти нього також триває розслідування у справі про розтрату державних коштів для фінансування фальсифікованих результатів для покращення його іміджу.