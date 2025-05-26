Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
ГоловнаСвіт

Суд в Австрії скасував вирок ексканцлеру Курцу

Його звинувачували у дачі неправдивих свідчень. 

Суд в Австрії скасував вирок ексканцлеру Курцу
Фото: EPA/UPG

Вищий земельний суд у Відні визнав колишнього канцлера Австрії Себастіана Курца невинним. Курца засудили у 2024 році до умовного терміну за дачу неправдивих свідчень парламентській слідчій комісії. 

Про це пише DW.

Згідно з вироком, свідчення Курца у 2020 році під час розслідування справи про корупцію не можуть бути визнані неправдивими.

У своєму завершальному виступі в суді 38-річний Курц, який раніше пішов з політики й не займається бізнесом, неодноразово наголошував, що попереднє рішення суду було для нього незрозумілим. 

  • У лютому 2024 року суд у Відні визнав Себастіана Курца винним у дачі неправдивих свідчень перед парламентською комісією, яка розслідувала справу про корупцію. Згідно з тодішнім вироком суду, ексканцлера засудили до восьми місяців умовно. За висновком суду, обвинувачений умісно застосував ступінь свого впливу на призначення членів наглядової ради державного інвестиційного холдингу ÖBAG.
  • Скандал, який ЗМІ охрестили як "Ібіцагейт", вибухнув у травні 2019 року і спричинив в Австрії величезний резонанс. 
  • Тоді поширився відеозапис, зроблений прихованою камерою на віллі на іспанському острові Ібіца в липні 2017 року. На ньому зафіксовано, як колишній віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе напередодні парламентських виборів у країні у 2017 році обіцяє ймовірній "племінниці російського олігарха" держконтракти в обмін на підтримку його передвиборчої кампанії.
  • Через скандал Себастіан Курц, якого називали "вундеркіндом" європейських консерваторів, у 2021 році пішов з політики.
  • В Австрії проти нього також триває розслідування у справі про розтрату державних коштів для фінансування фальсифікованих результатів для покращення його іміджу.
﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies