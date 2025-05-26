Ізраїль відмовився від припинення вогню та звільнення заручників у Газі, — ЗМІ

В Ізраїлі відхилили нову пропозицію щодо звільнення заручників і припинення вогню у смузі Гази і назвали умови ХАМАСу неприйнятними.

Про це пише Times of Israel з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

"Пропозиція, яку отримав Ізраїль, не може бути прийнята жодним відповідальним урядом. ХАМАС ставить неможливі умови, які означають повний провал у досягненні цілей війни і нездатність звільнити заручників", – сказав чиновник.

Головна організація, що представляє родини заручників, також відхилила заявлену угоду, заявивши, що вона не включатиме повернення всіх полонених та остаточне припинення війни.

Чиновник назвав пропозицію такою, що "не свідчить про реальне бажання подолати розбіжності між сторонами", додавши, що вона "дуже далека" від тієї, яку спочатку запропонував спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

"З боку ХАМАСу не має справжньої готовності рухатися вперед до угоди. Ізраїль залишається відданим рамкам Віткоффа", – сказав він.

Водночас, за інформацією видання Sky News Arabia з посиланням на неназвані джерела, президент США Дональд Трамп, ймовірно, оголосить про таку угоду протягом кількох днів.

Раніше стало відомо, що ХАМАС погодився на пропозицію спецпосланника США Стіва Віткоффа на припинення вогню в Газі. Угода передбачає звільнення десяти заручників і 70 днів перемир'я, ХАМАС отримав через посередників.