Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Паломництво та/або звичайний туризм: де і як шукати Бога?
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Київщині загинули четверо людей, є поранені (оновлено)
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
Обмін надії: «Міша живий! Мій Міша живий!»
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
​У ГУР пояснили, чому серед звільнених 23–25 травня полонених не було бійців "Азову"
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
Ігор Ліскі: «Угода зі США наближає Україну до перемоги»
ГоловнаСвіт

Ізраїль відмовився від припинення вогню та звільнення заручників у Газі, — ЗМІ

Ізраїль назвав неприйнятними умови ХАМАСу.

Ізраїль відмовився від припинення вогню та звільнення заручників у Газі, — ЗМІ
Фото: Вікіпедія

В Ізраїлі відхилили нову пропозицію щодо звільнення заручників і припинення вогню у смузі Гази і назвали умови ХАМАСу неприйнятними.

Про це пише Times of Israel з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

"Пропозиція, яку отримав Ізраїль, не може бути прийнята жодним відповідальним урядом. ХАМАС ставить неможливі умови, які означають повний провал у досягненні цілей війни і нездатність звільнити заручників", – сказав чиновник.

Головна організація, що представляє родини заручників, також відхилила заявлену угоду, заявивши, що вона не включатиме повернення всіх полонених та остаточне припинення війни.

Чиновник назвав пропозицію такою, що "не свідчить про реальне бажання подолати розбіжності між сторонами", додавши, що вона "дуже далека" від тієї, яку спочатку запропонував спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

"З боку ХАМАСу не має справжньої готовності рухатися вперед до угоди. Ізраїль залишається відданим рамкам Віткоффа", – сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Водночас, за інформацією видання Sky News Arabia з посиланням на неназвані джерела, президент США Дональд Трамп, ймовірно, оголосить про таку угоду протягом кількох днів.

  • Раніше стало відомо, що ХАМАС погодився на пропозицію спецпосланника США Стіва Віткоффа на припинення вогню в Газі. Угода передбачає звільнення десяти заручників і 70 днів перемир'я, ХАМАС отримав через посередників.
  • Пропозиція також передбачає звільнення Ізраїлем низки палестинських в'язнів, у тому числі сотень тих, хто відбуває тривалі терміни ув'язнення.
﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies