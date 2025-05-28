Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
ГоловнаСвіт

Угорщина і Словаччина заблокували спільний документ ЄС про боротьбу з дезінформацією

У результаті його оприлюднила Польща як висновки головування.

Угорщина і Словаччина заблокували спільний документ ЄС про боротьбу з дезінформацією
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати висновки Ради ЄС щодо посилення демократичної стійкості, які передбачають боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і підтримку незалежних медіа, передає «Європейська правда».

Support LB.ua

Міністр у справах Європи Польщі Адам Шлапка після засідання Ради ЄС із загальних питань 27 травня розповів, що «існує дуже сильна більшість країн, які це підтримують». 

«Але дві країни — думаю, що можу сказати, що це Угорщина і Словаччина — не були готові підтримати такий висновок», — сказав Шлапка.

Через відсутність консенсусу документ не був схвалений Радою ЄС і буде опублікований Польщею як висновки головування. Його підтримали 25 держав-членів.

У тексті йдеться про посилення здатності ЄС протидіяти іноземним кампаніям маніпуляції інформацією, зокрема дезінформації та спробам фальсифікації історичних фактів з політичною метою.

Документ також наголошує на важливості підтримки незалежних ЗМІ, забезпечення чесних виборів, громадянської освіти та зміцнення громадянського суспільства.

  • Тим часом Європейська комісія вимагає від Угорщини відкликати суперечливий законопроєкт, спрямований на обмеження іноземного фінансування неурядових організацій та медіаорганізацій.
  • Критики побоюються, що угорський законопроєкт під назвою “Прозорість суспільного життя”, який був внесений до парламенту Будапешта 13 травня, надасть угорському уряду широкі повноваження для боротьби з пресою та критичними голосами в громадянському суспільстві.
  • Закон дозволить владі включати у спеціальний список неурядові організації та ЗМІ, що фінансуються з-за кордону, якщо уряд розглядатиме їх як загрозу національному суверенітету, та заморожувати фінансування. Передбачаються суворі штрафи, якщо кошти продовжуватимуть надходити.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies