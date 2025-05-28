Угорщина і Словаччина заблокували спільний документ ЄС про боротьбу з дезінформацією

Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати висновки Ради ЄС щодо посилення демократичної стійкості, які передбачають боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і підтримку незалежних медіа, передає «Європейська правда».
Міністр у справах Європи Польщі Адам Шлапка після засідання Ради ЄС із загальних питань 27 травня розповів, що «існує дуже сильна більшість країн, які це підтримують».
«Але дві країни — думаю, що можу сказати, що це Угорщина і Словаччина — не були готові підтримати такий висновок», — сказав Шлапка.
Через відсутність консенсусу документ не був схвалений Радою ЄС і буде опублікований Польщею як висновки головування. Його підтримали 25 держав-членів.
У тексті йдеться про посилення здатності ЄС протидіяти іноземним кампаніям маніпуляції інформацією, зокрема дезінформації та спробам фальсифікації історичних фактів з політичною метою.
Документ також наголошує на важливості підтримки незалежних ЗМІ, забезпечення чесних виборів, громадянської освіти та зміцнення громадянського суспільства.
- Тим часом Європейська комісія вимагає від Угорщини відкликати суперечливий законопроєкт, спрямований на обмеження іноземного фінансування неурядових організацій та медіаорганізацій.
- Критики побоюються, що угорський законопроєкт під назвою “Прозорість суспільного життя”, який був внесений до парламенту Будапешта 13 травня, надасть угорському уряду широкі повноваження для боротьби з пресою та критичними голосами в громадянському суспільстві.
- Закон дозволить владі включати у спеціальний список неурядові організації та ЗМІ, що фінансуються з-за кордону, якщо уряд розглядатиме їх як загрозу національному суверенітету, та заморожувати фінансування. Передбачаються суворі штрафи, якщо кошти продовжуватимуть надходити.