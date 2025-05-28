Угорщина і Словаччина заблокували спільний документ ЄС про боротьбу з дезінформацією

У результаті його оприлюднила Польща як висновки головування.

Угорщина та Словаччина відмовилися підтримати висновки Ради ЄС щодо посилення демократичної стійкості, які передбачають боротьбу з дезінформацією, фальсифікаціями і підтримку незалежних медіа, передає «Європейська правда».

Міністр у справах Європи Польщі Адам Шлапка після засідання Ради ЄС із загальних питань 27 травня розповів, що «існує дуже сильна більшість країн, які це підтримують».

«Але дві країни — думаю, що можу сказати, що це Угорщина і Словаччина — не були готові підтримати такий висновок», — сказав Шлапка.

Через відсутність консенсусу документ не був схвалений Радою ЄС і буде опублікований Польщею як висновки головування. Його підтримали 25 держав-членів.

У тексті йдеться про посилення здатності ЄС протидіяти іноземним кампаніям маніпуляції інформацією, зокрема дезінформації та спробам фальсифікації історичних фактів з політичною метою.

Документ також наголошує на важливості підтримки незалежних ЗМІ, забезпечення чесних виборів, громадянської освіти та зміцнення громадянського суспільства.