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Іран може дозволити доступ спостерігачам МАГАТЕ в рамках нової ядерної угоди з Вашингтоном

Згідно з умовами чинної угоди з МАГАТЕ, Іран може затвердити список спостерігачів для отримання віз та інспекції ядерних об'єктів країни.

Іран може дозволити доступ спостерігачам МАГАТЕ в рамках нової ядерної угоди з Вашингтоном
Фото: IAEA

Іран розгляне можливість дозволити Міжнародному агентству з атомної енергії направити американських інспекторів для моніторингу атомної діяльності країни, якщо з Вашингтоном буде укладено нову ядерну угоду, пише Bloomberg.

“Якщо вимоги Ірану будуть враховані та досягнуто угоди, Іран може переглянути своє рішення про прийняття американських інспекторів через МАГАТЕ”, – заявив голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі.

Згідно з умовами чинної угоди з МАГАТЕ, Іран може затвердити список спостерігачів для отримання віз та інспекції ядерних об'єктів країни. Країну раніше критикували за недопуск досвідчених спостерігачів та інспекторів зі США та інших західних країн.

Обережність Ірану посилилася після серії диверсійних нападів на його ядерні об'єкти, у більшості з яких Тегеран звинувачує Ізраїль.

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Іранські та американські переговірники заявили минулого тижня, що вони досягли скромного прогресу в останньому раунді непрямих переговорів, спрямованих на припинення протистояння щодо ядерної програми Тегерана та економічних санкцій Вашингтона проти багатої на нафту держави Перської затоки.

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