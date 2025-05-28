Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив, що Канада повинна буде заплатити 61 мільярд доларів за приєднання до системи протиракетного захисту "Золотий купол", яку у Вашингтоні сподіваються запустити до 2029 року.

Але такий цінник діятиме лише в тому випадку, якщо "вони залишаться окремою, хоча і нерівноправною, нацією". Натомість республіканець стверджує, що Канада може знизити вартість свого захисту до нуля, якщо "стане омріяним 51-им штатом".

Попри неодноразові заяви канадського уряду про неможливість сценарію приєднання до США, Трамп переконує, що в Оттаві "обмірковують пропозицію".