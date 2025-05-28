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Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"

Але є альтернативний варіант. 

Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив, що Канада повинна буде заплатити 61 мільярд доларів за приєднання до системи протиракетного захисту "Золотий купол", яку у Вашингтоні сподіваються запустити до 2029 року

Але такий цінник діятиме лише в тому випадку, якщо "вони залишаться окремою, хоча і нерівноправною, нацією". Натомість республіканець стверджує, що Канада може знизити вартість свого захисту до нуля, якщо "стане омріяним 51-им штатом". 

Попри неодноразові заяви канадського уряду про неможливість сценарію приєднання до США, Трамп переконує, що в Оттаві "обмірковують пропозицію".

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