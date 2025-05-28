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У Франції суд винесе вирок хірургу-педофілу, який зізнався у злочинах щодо 299 пацієнтів

74-річний Жоель Ле Скуарнек вже перебуває у в'язниці після того, як у 2020 році його засудили до 15 років за зґвалтування та сексуальне насильство над чотирма дітьми.

У Франції суд винесе вирок хірургу-педофілу, який зізнався у злочинах щодо 299 пацієнтів
Фото: EPA/UPG

Французький суд винесе сьогодні вердикт у справі хірурга, який зізнався у сексуальному насильстві над сотнями пацієнтів протягом понад двох десятиліть, в одній з найбільших справ про сексуальне насильство над дітьми в країні, повідомляє France24.

74-річний Жоель Ле Скуарнек вже перебуває у в'язниці після того, як у 2020 році його засудили до 15 років за зґвалтування та сексуальне насильство над чотирма дітьми, включно з двома його племінницями.

У цьому судовому процесі, який розпочався в лютому, він зізнався у сексуальному насильстві або зґвалтуванні 299 пацієнтів ‒ 256 з них були молодшими ніж 15 років ‒ у лікарнях на заході Франції між 1989 і 2014 роками, багатьох з них під час наркозу або прокидання після операцій.

Ле Скуарнеку обвинувачують у 111 зґвалтуваннях та 189 сексуальних домаганнях, і “він має стати одним із найрезультативніших засуджених сексуальних хижаків в історії Франції”.

Жертв представляли близько 60 адвокатів. “Я сподіваюся, що вирок буде відповідним жахам, які він скоїв. Але я не дуже в це вірю”, – сказала AFP одна з жертв Амелі Левек.

Жертви та захисники прав дітей кажуть, що справа хірурга висвітлює системні недоліки, які дозволили Ле Скуарнеку неодноразово вчиняти сексуальні злочини.

  • Торік у грудні у Франції Домініка Пеліко засудили до 20 років тюремного ув'язнення після того, як судді визнали його винним у зґвалтуванні колишньої дружини Жизель. Пеліко дозволяв іншим чоловікам ґвалтувати ексдружину, поки жінка була без свідомості.
  • Суд визнав винним загалом 51 підозрюваного: 47 ‒ у зґвалтуванні, двох – у замаху на зґвалтування та двох – у сексуальному насильстві.
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