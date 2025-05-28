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SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом

Команда втратила контроль і над ракетою-бустером, і над самим космічним апаратом.  

SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
Ракета Starship на космодромі у Техасі
Фото: EPA/UPG

Компанія Ілона Маска SpaceX вдев'яте провела тестовий запуск космічного апарату Starship, який у майбутньому має здійснити перший пілотований міжпланетний вояж.

Поки ж ракета до цього, вочевидь, не готова. Як пише The Guardian, після старту з космодрому у Техасі Starship досяг запланованої суборбітальної траєкторії, але не зміг провести імітаційний запуск супутників через проблему з дверима відсіку. Через 30 хвилин польоту команда SpaceX узагалі втратила контроль над апаратом, він пролив паливо та впав десь в Індійському океані. 

Не краще справи пішли і з ракетою-бустером Super Heavy. Компанія вперше використала модуль, який вже одного разу виводив Starship у космос і успішно повернувся після цього на Землю. Але цього разу зберегти прискорювач не вдалося: через втрату контролю 71-метрова ракета замість спокійного спуску на воду впала у море і була втрачена. 

Навіть з урахуванням усіх проблем тестовий запуск вже став успіхом у порівнянні з попередніми - два останні польоти Starship у січні та березні завершилися вибухами.   

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