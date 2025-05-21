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Маск збирається скоротити фінансові витрати на політику

Погана новина для Республіканської партії з огляду на вибори 2026 року.

Маск збирається скоротити фінансові витрати на політику
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Під час свого виступу на Катарському економічному форумі найбагатша людина планети Ілон Маск заявив про намір у майбутньому витрачати менше коштів на політичну діяльність.

Як пише Bloomberg, мільядер вважає, що "зробив вже достатньо" у сфері державництва, тому прикриє клапан на потоці власних інвестицій у політику.

Жодна інша людина у США не доклалася більше до фінансування передвиборчої кампанії 2024 року, ніж скандальний засновник Tesla та SpaceX. Маск витратив близько чверті мільярда доларів, левова частка яких дісталася фонду Дональда Трампа. За це господар Білого дому зробив бізнесмена очільником новоствореного департаменту урядової ефективності DOGE.

Зміни у пріоритетах Маска мають неабияк бентежити республіканців у Конгресі, які покладали надії на його гроші задля збереження контролю над парламентом під час проміжних виборів. У листопаді 2026 року американці оберуть повністю новий склад Палати представників та оновлять третину сенаторів. 
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