Рубіо: США заохочують союзників у НАТО передавати системи ППО Patriot Україні

Державний секретар США Марко Рубіо розповів у Комітеті з закордонних справ Сенату США ситуацію з передачею Україні систем Patriot, передає Укрінформ.

“Українці просили нас про системи ППО Patriot. Якщо чесно, то ми їх не маємо. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими союзниками в НАТО. Деякі з них мають батареї Patriot, які вони можуть передати Україні для захисту, наприклад, повітряного простору Києва та інших міст. Ми заохочуємо їх це зробити. Співпрацюємо з ними щодо передачі цих систем”, - запевнив Рубіо.

Втім, зазначив держсекретар, “жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити”.

Марко Рубіо наголосив, що в Україну продовжує надходити допомога, яка була схвалена раніше Конгресом США.

Держсекретар додав, що Білий дім вирішуватиме, чи звертатися до Конгресу за додатковим фінансуванням допомоги для України.