Каллас: США обіцяли Росії наслідки за відмову від припинення вогню, і ми хотіли б ці наслідки бачити

Топдипломатка ЄС Кая Каллас закликала США вжити сильних дій проти Росії, якщо Москва не піде на угоду про припинення вогню. Про це вона сказала на зустрічі міністрів оборони і закордонних справ ЄС, що відбувається сьогодні в Брюсселі. Як передає The Guardian, Каллас нагадала про обіцянку Вашингтона застосувати нові наслідки, якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню.

Зараз ЄС хотів би побачити ці наслідки, наголосила вона. Сьогодні ЄС ухвалив 17 пакет санкцій і вже працює над новим.