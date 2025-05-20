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Каллас: США обіцяли Росії наслідки за відмову від припинення вогню, і ми хотіли б ці наслідки бачити

Вона вважає, що потрібні сильні заходи. 

Каллас: США обіцяли Росії наслідки за відмову від припинення вогню, і ми хотіли б ці наслідки бачити
Фото: EPA/UPG

Топдипломатка ЄС Кая Каллас закликала США вжити сильних дій проти Росії, якщо Москва не піде на угоду про припинення вогню. Про це вона сказала на зустрічі міністрів оборони і закордонних справ ЄС, що відбувається сьогодні в Брюсселі. Як передає The Guardian, Каллас нагадала про обіцянку Вашингтона застосувати нові наслідки, якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню.

Зараз ЄС хотів би побачити ці наслідки, наголосила вона. Сьогодні ЄС ухвалив 17 пакет санкцій і вже працює над новим.

  • Попри обіцянки США посилити обмежувальні заходи проти Росії за її відмову від припинення вогню, Вашингтон досі цього не зробив. А після вчорашньої розмови із Путіним Трамп дав зрозуміти, що поки що і не робитиме цього. 
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