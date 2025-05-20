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Ватикану передали список українських журналістів, яких незаконно утримує Росія

За останніми даними, у ворожомуполоні перебуває 31 цивільний представник медіа і щонайменше один журналіст, який потрапив у полон, перебуваючи в лавах Сил оборони.

Ватикану передали список українських журналістів, яких незаконно утримує Росія
Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко передав послу Ватикану в Україні Вісвальдасу Кульбокасу список українських медійників, які перебувають у російському полоні.

Про це Томіленко повідомив у фейсбуці.

Він зазначив, що апостольський нунцій, посол Ватикану в Україні Вісвальдас Кульбокас провів зустріч з керівником адвокаційної роботи у Східній Європі Міжнародного інституту преси Каролем Лучкою.

Центральною темою зустрічі стала доля українських журналістів, які перебувають у російському полоні.

Зустріч набула особливої актуальності після нещодавньої промови Папи Лева XIV, в якій він рішуче закликав до звільнення журналістів, ув'язнених за "прагнення повідомляти правду".

Лучка підтвердив повну залученість IPI в зусиллях щодо звільнення полонених українських журналістів. Він запевнив, що Міжнародний інститут преси продовжить бути голосом, який нагадує міжнародній спільноті про кричущий злочин, яким є утримання українських журналістів, а також інших цивільних заручників у російському полоні.

Під час зустрічі Томіленко передав послу оновлений список і детальні матеріали НСЖУ щодо українських медійників, які перебувають у російській неволі.

За останніми верифікованими даними НСЖУ, у російському полоні перебуває 31 цивільний представник медіа і щонайменше один журналіст, який потрапив у полон, перебуваючи в лавах Сил оборони України.

Апостольський нунцій зазначив, що його глибоко зворушила трагічна доля журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні внаслідок тортур.

"Я молюся за неї", – сказав посол, висловивши співчуття родині журналістки і колегам.

Він запевнив, що Святий Престол використовуватиме свої дипломатичні канали для сприяння звільненню українських медійників.
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