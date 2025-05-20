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У Польщі прокуратура висунула обвинувальний акт проти чоловіка, який міг допомогти у організації замаху на Зеленського

Чоловіка заарештували 17 квітня 2024 року в Польщі. 

У Польщі прокуратура висунула обвинувальний акт проти чоловіка, який міг допомогти у організації замаху на Зеленського
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Прокуратура Польщі висунула обвинувальний акт проти чоловіка, який, ймовірно, готував для РФ інформацію, яка мала б допомогти у вбивстві президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила Rzeczpospolita.

Як зазначили в прокуратурі, Павла К., обвинувачують у готовності діяти від імені російської розвідки проти Польщі. Він встановив контакти з громадянами РФ, які брали безпосередню участь у війні в Україні.

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“Його завдання включало збір та надання інформації щодо забезпечення безпеки аеропорту Жешув-Ясьонка. Ці дії мали допомогти, серед іншого, у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського”, – повідомили в прокуратурі.

Польські правоохоронці зазначили, що повідомлення про можливе скоєння злочину Павлом К. надійшло з Офісу генерального прокурора України. 

Павла К. заарештували 17 квітня 2024 року в Польщі.
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