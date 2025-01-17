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Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту

Початкові дані вказують на витік, який призвів до підвищення тиску в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна.

Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту
Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту
Фото: EPA/UPG

Безпілотний корабель компанії SpaceX вибухнув у ніч на п’ятницю під час тестового польоту, проте ракета-носій успішно повернулася на стартовий майданчик. Про це пише Washington Post.

SpaceX запустила свою ракету Starship з майданчика в Техасі трохи після 5:30 вечора за місцевим часом. Час запуску обрали з розрахунком, щоб корабель увійшов в атмосферу над Індійським океаном вдень.

Космічний корабель, відповідно до плану, відокремився від прискорювача невдовзі після старту, але незабаром вибухнув. Початкові дані вказують на витік, який призвів до підвищення тиску в порожнині над протипожежною перегородкою двигуна. У SpaceX заявили, що в задній частині ракети почалася пожежа, через яку вона розірвалася.

Як зазначає Голос Америки, компанія Ілона Маска охарактеризувала інцидент як “стрімку незаплановану дезінтеграцію”. 

Під час підйому шість двигунів корабля відключалися один за одним, а зв'язок з апаратом перервався через вісім з половиною хвилин після старту.

Це мав бути перший політ нової, вдосконаленої моделі космічного корабля. Очікувалося, що після запуску з Техасу корабель перетне Мексиканську затоку і здійснить майже навколосвітню подорож, як і в попередніх випробуваннях. На кораблі було закріплено десять макетів супутників для відпрацювання їхнього запуску.

За хвилину до втрати апарату SpaceX за допомогою механічних маніпуляторів стартової вежі успішно зловила ракету-носій, що повернулася на Землю. Раніше це вдалося лише один раз.

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Останні дані, отримані з космічного корабля, показали, що він досяг висоти 146 кілометрів і розвинув швидкість близько 21300 кілометрів на годину.

Закріплені на кораблі макети супутників були такого ж розміру, як і супутники зв'язку Starlink. Передбачалося, що, як і сам корабель, вони зруйнуються під час входу в атмосферу.

Маск планує запускати супутники Starlink на кораблях Starship, а потім перейти до виведення інших супутників і, зрештою, до транспортування екіпажів.

Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту
Фото: EPA/UPG
Космічний корабель SpaceX Starship вибухнув під час тестового польоту

  • За декілька годин перед цим у Флориді компанія Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, запустила свою нову надважку ракету New Glenn. Під час першого польоту ракета успішно вийшла на орбіту і вивела експериментальний супутник на висоту кілька тисяч кілометрів над Землею. Однак перший ступінь ракети-носія зруйнувався і не зміг приземлитися на плавучу платформу в Атлантичному океані.
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