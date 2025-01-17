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Уночі Сили ППО збили 33 російські "шахеди" з 50

Також ворог запустив по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської обасті. 

Уночі Сили ППО збили 33 російські "шахеди" з 50
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 17 січня Росія застосувала проти України дві балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Ростовської обасті), а також атакувала 50-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині. Також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині. 

9 ворожих безпілотників-імітаторів  локаційно втрачені  (без негативних наслідків), ще один вийшов із повітряного простору України в напрямку Румунії.

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