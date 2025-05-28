Чехія звинуватила Китай у кібератаці на МЗС

Уряд Чехії вважає Китай відповідальним за кібератаку проти Міністерства закордонних справ, що тривала з 2022 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС Чехії.

"Зловмисна діяльність, яка тривала з 2022 року і вплинула на установу, визначену як об'єкт критичної інфраструктури Чехії, була здійснена суб'єктом кібершпигунства APT31, який публічно асоціюється з Міністерством державної безпеки", – йдеться у заяві.

Чехія рішуче засуджує цю зловмисну кіберкампанію і зазначає, що така поведінка "підриває довіру до КНР і суперечить її публічним деклараціям". Прага закликала Пекін утримуватися від подібних атак і вжити всіх необхідних заходів для вирішення цієї ситуації.

Голова МЗС Чехії Ліпавський написав у соцмережі Х, що викликав китайського посла, щоб дати зрозуміти, що "такі ворожі дії мають серйозні наслідки для наших двосторонніх відносин".

Пекін поки що на звинувачення не реагував.