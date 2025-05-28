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Чехія звинуватила Китай у кібератаці на МЗС

Голова МЗС Ліпавський викликав китайського посла для пояснень.

Чехія звинуватила Китай у кібератаці на МЗС
Прага, Чехія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уряд Чехії вважає Китай відповідальним за кібератаку проти Міністерства закордонних справ, що тривала з 2022 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС Чехії.

"Зловмисна діяльність, яка тривала з 2022 року і вплинула на установу, визначену як об'єкт критичної інфраструктури Чехії, була здійснена суб'єктом кібершпигунства APT31, який публічно асоціюється з Міністерством державної безпеки", – йдеться у заяві. 

Чехія рішуче засуджує цю зловмисну кіберкампанію і зазначає, що така поведінка "підриває довіру до КНР і суперечить її публічним деклараціям". Прага закликала Пекін утримуватися від подібних атак і вжити всіх необхідних заходів для вирішення цієї ситуації. 

Голова МЗС Чехії Ліпавський написав у соцмережі Х, що викликав китайського посла, щоб дати зрозуміти, що "такі ворожі дії мають серйозні наслідки для наших двосторонніх відносин".

Пекін поки що на звинувачення не реагував.

  • На початку травня МЗС Чехії також  розповіло про кібератаку угруповання APT28 на деякі свої установи. Повідомлялося, що це угрупування  проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії. 
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