​"Абсолютно блискучий результат": Зеленський заслухав доповідь Малюка про спецоперацію "Павутина"

Президент доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки Василя Малюка щодо сьогоднішньої операції " Павутина".

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці.

"Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території", - написав президент.

Зеленський подякував генералу Малюку за цей успіх і доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!", - зазначив він.

У вечірньому зверненні Зеленський також розповів, що "офіс операції" був розташований поруч із управлінням ФСБ в одній із російських областей:

"Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", - додав він.

Спецоперація "Павутина"