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​"Абсолютно блискучий результат": Зеленський заслухав доповідь Малюка про спецоперацію "Павутина"

Президент доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. 

​"Абсолютно блискучий результат": Зеленський заслухав доповідь Малюка про спецоперацію "Павутина"
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки Василя Малюка щодо сьогоднішньої операції " Павутина".

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці.

"Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території", - написав президент.

Зеленський подякував генералу Малюку за цей успіх і доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. 

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!", - зазначив він.

У вечірньому зверненні Зеленський також розповів, що "офіс операції" був розташований поруч із управлінням ФСБ в одній із російських областей:

"Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", - додав він.

Спецоперація "Павутина"

  • 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
  • Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
  • Відомо, що дрони СБУ уразили за один день чотири аеродроми в Росії: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
  • За попередніми даними, вартість ураженої авіації ворога - 7 млрд доларів
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