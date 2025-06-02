Трамп хоче зняти обмеження часів Байдена на буріння нафти в Арктиці

Міністр внутрішніх справ Дуг Бургум оголосив нововведення вчора, коли він та інші члени кабінету американського президента відвідали Аляску для сприяння розвитку енергетики в регіоні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче скасувати обмеження часів Джо Байдена, які блокували буріння нафти на більшій частині величезного нафтового резерву на Алясці, де міститься приблизно 8,7 мільярда барелів видобутої нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Дуг Бургум оголосив нововведення вчора, коли він та інші члени кабінету президента Дональда Трампа відвідали Аляску для сприяння розвитку енергетики в регіоні.

Це відкриє нові можливості для розробки нафти і газу в Національному нафтовому резерві Аляски.

Цей захід відповідає директиві, виданій Трампом після його інавгурації в січні, коли він підписав виконавчий указ, що зобов'язує внести низку змін у політику, спрямованих на розширення розробки нафти, природного газу та корисних копалин на Алясці.

За оцінкою Геологічної служби США за 2017 рік, резерв містить приблизно 8,7 мільярда барелів видобутої нафти. І його видобуток стрімко зросте з розвитком нещодавніх відкриттів. Аляска прогнозує, що видобуток сирої нафти з резерву зросте до 139 600 барелів на день у 2033 фінансовому році проти 15 800 барелів на день у 2023 фінансовому році.

Рішення Трампа скасує правило 2024 року, запроваджене за часів колишнього президента Джо Байдена, яке визначало 5 260 913 гектарів резерву як “спеціальні зони”, обмежуючи майбутню оренду нафти і газу.

Це правило ускладнило майбутнє буріння та видобуток нафти в резерві, де активно працювали такі компанії, як ConocoPhillips, Santos Ltd., Repsol SA та Armstrong Oil & Gas Inc. ConocoPhillips розробляє свій проект Willow потужністю 600 мільйонів барелів у резерві, який, як очікується, дасть першу нафту у 2029 році.