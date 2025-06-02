Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
ГоловнаСвіт

Іран поскаржився, що США не пояснили, як послаблюватимуть санкції після переговорів

У Тегерані кажуть, що не укладатимуть жодних угод без скасування санкцій. 

Іран поскаржився, що США не пояснили, як послаблюватимуть санкції після переговорів
прапори США та Ірану

Іран попередив, що не укладе ядерну угоду зі США, якщо Вашингтон не надасть гарантій, що будь-який договір включатиме скасування санкцій.

Про це пише Bloomberg.

"Жодної угоди не буде досягнуто, якщо ми не матимемо чітких та надійних гарантій щодо припинення санкцій", – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї на прес-конференції в Тегерані в понеділок.

За його словами, поки що Іран не бачить необхідних кроків від Штатів. 

"Поки що ми не бачили того, що нам потрібно було бачити з іншого боку — лише повторювані хвилі санкцій перед кожним раундом переговорів", – сказав він.

За словами Багаї, на останніх переговорах США не бажали уточнювати, як будуть скасовані санкції.

США та Іран провели п'ять раундів переговорів, метою яких є обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття санкцій з іранської економіки. Останній етап перемовин пройшов у Римі. 

Тегеран неодноразово заявляв, що будь-яка майбутня угода зі США повинна гарантувати тривале послаблення санкцій після того, як президент США Дональд Трамп односторонньо вийшов з останньої ядерної угоди під час свого першого терміну.

  • Радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані запевнив, що Іран готовий підписати ядерну угоду із президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.
  • Проте, як кажуть у МЗС Ірану, ядерні переговори із Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран скоротив свою діяльність зі збагачення урану до нуля.
  • Тим часом у звіті МАГАТЕ стверджується, що Іран виробив рекордний обсяг урану, збагаченого трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies