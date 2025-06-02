Іран поскаржився, що США не пояснили, як послаблюватимуть санкції після переговорів

Іран попередив, що не укладе ядерну угоду зі США, якщо Вашингтон не надасть гарантій, що будь-який договір включатиме скасування санкцій.
Про це пише Bloomberg.
"Жодної угоди не буде досягнуто, якщо ми не матимемо чітких та надійних гарантій щодо припинення санкцій", – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї на прес-конференції в Тегерані в понеділок.
За його словами, поки що Іран не бачить необхідних кроків від Штатів.
"Поки що ми не бачили того, що нам потрібно було бачити з іншого боку — лише повторювані хвилі санкцій перед кожним раундом переговорів", – сказав він.
За словами Багаї, на останніх переговорах США не бажали уточнювати, як будуть скасовані санкції.
США та Іран провели п'ять раундів переговорів, метою яких є обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття санкцій з іранської економіки. Останній етап перемовин пройшов у Римі.
Тегеран неодноразово заявляв, що будь-яка майбутня угода зі США повинна гарантувати тривале послаблення санкцій після того, як президент США Дональд Трамп односторонньо вийшов з останньої ядерної угоди під час свого першого терміну.
- Радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані запевнив, що Іран готовий підписати ядерну угоду із президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.
- Проте, як кажуть у МЗС Ірану, ядерні переговори із Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран скоротив свою діяльність зі збагачення урану до нуля.
- Тим часом у звіті МАГАТЕ стверджується, що Іран виробив рекордний обсяг урану, збагаченого трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї.