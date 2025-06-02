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Щонайменше 34 людини загинули на північному сході Індії унаслідок сильних повеней

Синоптики прогнозують сильні дощі.

Щонайменше 34 людини загинули на північному сході Індії унаслідок сильних повеней
Повінь у Індії
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 34 людини загинули в північно-східному регіоні Індії внаслідок сильних повеней, що спричинили зсуви протягом останніх чотирьох днів.

Як пишуть Reuters та АР, синоптики прогнозують сильні дощі.

Влада Індії заявила, що у понеділок евакуювали понад тисячу туристів, які опинилися в пастці в гімалайському штаті Сіккім. А у штаті Мегхалаяа солдати були залучені порятунку понад 500 людей, які опинилися в затоплених районах.

П'ятеро людей, зокрема троє з однієї родини, загинули в суботу, коли їхні будинки зруйнував зсув у місті Гувахаті штату Ассам. У сусідньому штаті Аруначал-Прадеш, який межує з Китаєм, у п'ятницю семеро людей загинули через те, що автомобіль змило паводком. 

За офіційними даними, в штатах Мізорам, Тріпура та Мегхалая через повені та зсуви, спричинені дощами, загинуло вісім людей.

Тим часом в кільком районах Ассама влада відключила електроенергію, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом.

У сусідньому Бангладеш щонайменше четверо членів сім'ї загинули внаслідок зсуву в північно-східному районі Сілхет. У неділю в гірських районах Рангаматі, Бандарбан і Хаграчхарі відкрили сотні притулків.

Влада попередила про імовірні подальші зсуви та раптові повені, закликаючи мешканців уразливих районів залишатися пильними.

Північно-східна частина Індії та Бангладеш схильні до зливових дощів, від яких щорічно страждають мільйони людей.

  • У квітні понад 100 людей загинули внаслідок сильних дощів, які обрушилися на деякі частини Індії та Непалу.
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