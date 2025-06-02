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Анналена Бербок має очолити Генеральну Асамблею ООН

Вибори на пленарному засіданні сьогодні вважаються формальністю.

Анналена Бербок має очолити Генеральну Асамблею ООН
Фото: ЕРА/UPG

Генеральна Асамблея ООН проведе у понеділок вибори свого голови, на яких колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок балотується на один рік без суперників.

Про це повідомляє DW.

Вибори на пленарному засіданні вважаються формальністю. Посада значною мірою церемоніальна і її не слід плутати з посадою генерального секретаря всесвітньої організації, яку нині обіймає Антоніу Гутерріш.

44-річна політикиня із партії “Зелені” заявила Генеральній Асамблеї минулого місяця, що вона має намір стати “об'єднувачем” у разі обрання та “служити всім 193 державам-членам, великим та малим”.

Вона сказала, що її пріоритетами будуть гендерна рівність, захист клімату та цілі ООН у сфері сталого розвитку.

Офіційна інавгурація Бербок має відбутися 9 вересня.

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  • Раніше стало відомо, що Організація Об’єднаних Націй планує скоротити 20% штату через обмежене фінансування у рамках масштабної реформи. Понад 60 підрозділів ООН, включно зі структурами, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст, отримали наказ до середини червня подати пропозиції щодо скорочення 20% свого персоналу в рамках масштабних реформ, спрямованих на консолідацію операцій в умовах критичної фінансової кризи.
  • Пропозиції щодо скорочення персоналу мають бути подані до 13 червня. Речник ООН зазначив, що вони будуть враховані при формуванні бюджету на 2026 рік, який буде розглянуто та затверджено Генеральною Асамблеєю цьогоріч у грудні.
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