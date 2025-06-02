Анналена Бербок має очолити Генеральну Асамблею ООН

Генеральна Асамблея ООН проведе у понеділок вибори свого голови, на яких колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок балотується на один рік без суперників.

Про це повідомляє DW.

Вибори на пленарному засіданні вважаються формальністю. Посада значною мірою церемоніальна і її не слід плутати з посадою генерального секретаря всесвітньої організації, яку нині обіймає Антоніу Гутерріш.

44-річна політикиня із партії “Зелені” заявила Генеральній Асамблеї минулого місяця, що вона має намір стати “об'єднувачем” у разі обрання та “служити всім 193 державам-членам, великим та малим”.

Вона сказала, що її пріоритетами будуть гендерна рівність, захист клімату та цілі ООН у сфері сталого розвитку.

Офіційна інавгурація Бербок має відбутися 9 вересня.