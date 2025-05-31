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ЗМІ: ООН планує скоротити 20% штату через обмежене фінансування

Пропозиції щодо скорочення персоналу мають бути подані до 13 червня.

ЗМІ: ООН планує скоротити 20% штату через обмежене фінансування
Гутерреш виступає під час відкриття 77-х загальних дебатів у залі Генеральної Асамблеї в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 20 верес
Фото: ЕРА/UPG

Організація Об’єднаних Націй планує скоротити 20% штату через обмежене фінансування у рамках масштабної реформи.

Про це пише АР із посиланням на заяву речника ООН Стефана Дюжарріка.

Понад 60 підрозділів ООН, включно зі структурами, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст, отримали наказ до середини червня подати пропозиції щодо скорочення 20% свого персоналу в рамках масштабних реформ, спрямованих на консолідацію операцій в умовах критичної фінансової кризи.

Пропозиції щодо скорочення персоналу мають бути подані до 13 червня. Речник ООН зазначив, що вони будуть враховані при формуванні бюджету на 2026 рік, який буде розглянуто та затверджено Генеральною Асамблеєю цьогоріч у грудні.

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Всесвітня продовольча програма планує скоротити до 30% свого штату. Голова агентства ООН у справах біженців має намір зменшити кількість працівників у штаб-квартирі та регіонах на 30%, а також скоротити половину керівних посад. Інші організації, такі як ЮНІСЕФ та Управління гуманітарної допомоги ООН, також готуються до подібних заходів.

Скорочення персоналу є частиною мети генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша — досягти скорочення поточного бюджету організації в $3,72 мільярда на 15%-20%.

Також відомо, що скорочення є частиною ініціативи з реформування "ООН-80", яку започаткував Гутерреш у березні 2025 року, напередодні 80-річчя ООН, яке відзначатимуть наприкінці цього року.

За словами Гуттерреша, ці зміни не пов’язані зі скороченням програм іноземної допомоги з боку уряду США.

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