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Трамп визначився з новим командувачем військ НАТО в Європі

Відмови від розміщення американських військ у Старому Світі не буде.

Трамп визначився з новим командувачем військ НАТО в Європі
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп дотримається традиції призначення на посаду головнокомандувача сил НАТО у Європі американського генерала, спростовуючи чутки щодо бажання Вашингтона скоротити або взагалі припинити свою військову присутність у Старому Світі.

Як пише Reuters, республіканець у приватній розмові з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте повідомив йому про своє рішення щодо того, хто з американських командувачів гідний обіймати цю посаду. 

ЗМІ дізналися, що Трамп номінує генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича, який служить у Повітряних Силах США. 

Посада головнокомандувача військ НАТО в Європі з моменту свого заснування після Другої світової війни завжди діставалася американцям. Першим керівником сил Альянсу на континенті був Двайт Ейзенхауер - майбутній 34-ий президент США. 

Загальна кількість американських військових, які проходять службу в Європі, сягає 80 тисяч. 

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