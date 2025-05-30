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США в Радбезі ООН звинуватили Росію в небажанні оголосити припинення вогню

США закликали країни, які підтримують ВПК Росії "працювати заради миру, а не розпалювати війну".

США в Радбезі ООН звинуватили Росію в небажанні оголосити припинення вогню
Радбез ООН
Фото: EPA

Радник постпреда США при ООН Антон Йонгенейл звинуватив Росію в небажанні оголосити негайне припинення вогню і заявив, що саме РФ відкинула заклик до миру.

Про це йдеться в заві Сполучених Штатів, яку оголосив на засіданні Ради Безпеки ООН у п’ятницю радник постпредства США при ООН Антон Йонгенейл, пише "Укрінформ".

За словами Йонгенейла, Росія стверджує, "що європейські країни, надаючи допомогу Україні, підривають зусилля з відновлення миру. Це не так. Україна як суверенна держава має право захищатися від агресії. Інші держави-члени ООН мають право надавати Україні засоби для цього".

Радник постпреда США наголосив, що кожен член Радбезу розуміє, що Україна не є перешкодою для припинення вогню, яке могло б привести до миру, ідеться в заяві. 

"Це Росія! Саме Росія відкинула цей заклик… Росія, можливо, не зацікавлена в мирі й замість цього прагне воєнної перемоги,"– зазначив Йонгенейл.

США закликають країни, які підтримують ВПК Росії, "працювати заради миру, а не розпалювати війну». У заяві, зокрема, міститься заклик до Китаю «переглянути питання про постачання товарів подвійного призначення для військово-промислової бази Росії".

"Безпілотники, створені китайськими компаніями з використанням китайських технологій, руйнують українські міста й убивають українські родини, політика Китаю сприяє вбивствам і продовженню війни", – зазначає дипломат.

Антон Йонгенейл додає, що залежність Москви від зброї і військ КНДР та підготовка у РФ військовослужбовців КНДР викликають особливу тривогу, враховуючи численні резолюції Ради Безпеки ООН, які вона порушує Росія.

"Ще не пізно і Росії, і Україні припинити бойові дії, США закликають обидві сторони зробити це", — ідеться в заяві.

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву постпреда РФ в ООН Небендзі щодо готовності Росії воювати проти України "стільки, скільки знадобиться". Глава українського МЗС назвав такі заяви представників РФ "ляпасом" тим, хто виступає за мир.
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