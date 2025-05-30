Reuters: США наказали провести додаткову перевірку всіх заявників на візи, пов'язаних із Гарвардом

Державний департамент США наказав усім своїм консульським представництвам за кордоном розпочати додаткову перевірку заявників на візи, які бажають поїхати до Гарвардського університету з будь-якою метою.

Як пише Reuters, про це йдеться у внутрішньому повідомленні департаменту, з яким ознайомилося агентство у п’ятницю.

У повідомленні від 30 травня, надісланому до всіх дипломатичних та консульських установ США, державний секретар США Марко Рубіо доручив негайно розпочати "додаткову перевірку будь-якого заявника на отримання неімміграційної візи, який бажає поїхати до Гарвардського університету з будь-якою метою".

Також там вказано, що до таких заявників належать потенційні студенти, викладачі, співробітники, підрядники, запрошені доповідачі та туристи.

У повідомленні йдеться, що Гарвардський університет не зміг підтримувати "середовище в кампусі, вільне від насильства та антисемітизму", і що посилені заходи перевірки спрямовані на те, щоб допомогти консульським працівникам виявити заявників на візу "з історією антисемітських домагань та насильства".

Видання зазначає, що, хоча США раніше вимагали додаткової перевірки заявників на візи з певних країн, застосування таких процедур проти Гарварду виглядає безпрецедентним використанням візового процесу проти університету, який втратив прихильність адміністрації.

Зазначається, що виконання цього наказу слугуватиме пілотним проектом для "розширеної перевірки заявників на візи", і це підвищує ймовірність використання заходів, вжитих проти Гарварду та заявників на візи, як шаблону для інших університетів.

Також наказано консульським працівникам ставити під сумнів достовірність інформації про заявника, якщо його облікові записи в соціальних мережах є приватними, та попросити заявника зробити свої облікові записи публічними.

Також наказують при перевірці розглядати будь-яку інформацію про заявника, яка не підлягає визначенню як неприйнятна, щоб переконатися, що заявлена заявником мета поїздки відповідає візі, яку він просить.

"Якщо ви особисто та повністю не впевнені, що заявник під час свого перебування в Сполучених Штатах займатиметься діяльністю, що відповідає його статусу неімміграційної візи, вам слід відмовити у видачі візи...", – йдеться в повідомленні.

Таку рекомендацію видали після заяви Рубіо про те, що він особисто анулював візи сотень, можливо, тисяч людей, включаючи студентів, через їхню участь у діяльності, що суперечить пріоритетам зовнішньої політики США.