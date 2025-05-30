Трамп анонсував прощальну пресконференцію з Маском

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social оголосив про проведення пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому за участі Ілона Маска.

Захід відбудеться у п'ятницю о 13:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом) і буде присвячений офіційному завершенню терміну перебування мільярдера на чолі департаменту урядової ефективності DOGE.

Трамп додав, що, хоч це і буде останній робочий день Маска, насправді він "завжди буде з нами і допомагатиме на кожному кроці". Попри активні чутки про погіршення стосунків між республіканцем та бізнесменом, президент назвав свого соратника "чудовим".