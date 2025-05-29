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У США апеляційний суд дозволив Трампу запроваджувати тарифи на імпорт

Федеральний апеляційний суд США підтвердив право Трампа застосувати закон про надзвичайні повноваження.

У США апеляційний суд дозволив Трампу запроваджувати тарифи на імпорт
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Федеральний апеляційний суд США задовольнив екстрене клопотання адміністрації президента Дональда Трампа та тимчасово зупинив дію наказу федерального торгового суду, який був виданий напередодні.

Про це повідомляє AP.

Таким чином Федеральний апеляційний суд США підтвердив право Трампа застосувати закон про надзвичайні повноваження, а отже запроваджувати тарифи на імпорт.

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Що передувало

Раніше суд у справах міжнародної торгівлі США ухвалив рішення щодо блокування запроваджених адміністрацією Дональда Трампа імпортних мит в межах "надзвичайної економічної ситуації".

Цей припис стосувався тарифів, які Трамп оголосив 2 квітня у "День звільнення Америки", а також попередніх указів щодо мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. 

Судді вважали, що їхнє застосування стало перевищенням президентських повноважень, оскільки глава держави не має права використовувати тарифи як засіб "покарання".

Фондові ринки США відреагували на блокування тарифів оптимістично - індекси одразу продемонстрували зростання на кілька відсотків.  

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