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Міністр оборони Китаю пропустить азійський саміт з безпеки, на якому буде Гегсет

Також у Китаї не підтверджують можливість зустрічі з американською делегацією.

Міністр оборони Китаю пропустить азійський саміт з безпеки, на якому буде Гегсет
Міністр оборони Китаю Дун Джун
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Китаю Дун Джун пропустить азійський форум з безпеки, де буде міністр оборони США Піт Гегсет.

Як пише Reuters, Пекін натомість відправив академічну делегацію нижчого рівня і у Шангрі-Ла в Сінгапурі з 29 травня по 2 червня візьмуть участь представники Національного університету оборони Народно-визвольної армії.

 У заході зазвичай беруть участь очільники оборонних відомств, високопосадовці збройних сил і безпеки, а також дипломати з усього світу і у попередні роки від Китаю на цей форум їхав міністр оборони.

Минулого року захід завершився двосторонньою зустріччю між міністрами оборони Китаю та США. 

Також у Китаї не підтверджують можливість зустрічі з американською делегацією. Військові зв'язки між США та Китаєм погіршилися за останні місяці, а багато каналів військового діалогу на робочому рівні, встановлених за часів адміністрації Байдена, були призупинені з моменту вступу Трампа на посаду.

Пекін зазначив, що надає великого значення військовим зв'язкам між США та Китаєм і відкритий для спілкування на різних рівнях.

Гегсет виступить зі своєю першою розгорнутою промовою в Сінгапурі в суботу, розповідаючи про те, як він бачить оборонну політику США в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

Раніше офіційні особи США повідомили Reuters, що американський міністр спробує переконати азійських союзників у тому, що Вашингтон є кращим партнером, ніж Пекін.

  • Глави торговельних комісій Китаю та ЄС зустрінуться у червні, щоб обговорити тарифи Трампа.
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