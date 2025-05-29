Німецьку Knauf звинуватили у наданні будматеріалів для розширення російських баз ядерної зброї

Хвиля критики щодо Knauf, яка все ще не пішла з російського ринку, виникла після виходу статті у журналі Der Spiegel, у якій стверджується, що будматеріали Knauf були замовлені для розширення російських баз ядерної зброї, передає DW.

Журналісти з'ясували це після вивчення документів про секретні ядерні об'єкти РФ, які потрапили у відкритий доступ у результаті великого витоку даних. Knauf був у них поруч із іншими західними виробниками будматеріалів.

"Російське військове відомство активно використовує продукцію західних компаній для своїх секретних об'єктів – цемент, гіпс, клей, ізоляційні матеріали. Особливо затребувані товари баварської Knauf, концерну з мільярдними оборотами. В одній із заявок від осені 2022 року вказано 32 тонни гіпсу марки Knauf-Rotband для 368-го полку в Ясному", – йдеться у публікації.

У Knauf у відповідь на публікацію заявили, що продукція компанії не призначена "для створення або обслуговування збройових систем" і що вона не має контрактів з російським міноборони або з підпорядкованими йому організаціями. Однак агентство dpa зазначає, що дочірні підприємства Knauf у РФ, продаючи свої товари іншим російським компаніям, не можуть обмежувати їх у виборі клієнтів. Тому кінцевий отримувач будматеріалів Knauf залишається невідомим, зазначає агентство.

Крім того, у заяві Knauf зазначено: "Ми рішуче відкидаємо звинувачення у тому, що Knauf нібито допомагає російській державі обходити санкції". При цьому журналісти Der Spiegel стверджують, що замість експорту з Німеччини Knauf виробляє аналогічну продукцію на російських та білоруських заводах під виглядом "імпортозаміщення".

Німецький концерн з мільярдними оборотами оголосив про згортання роботи в Росії більше року тому, але цей процес все ще не завершений. Запланована угода з продажу російського бізнесу все ще очікує на схвалення російських регулюючих органів. "Переговори з цього питання вже перебувають у просунутій стадії", - йдеться у заяві. Там же зазначається, що переговори ведуться конфіденційно і їх деталі поки що не розголошуються. На російських підприємствах Knauf працюють понад 4000 осіб.