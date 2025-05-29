Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
ГоловнаСвіт

Німецьку Knauf звинуватили у наданні будматеріалів для розширення російських баз ядерної зброї

Компанія це заперечує.

Німецьку Knauf звинуватили у наданні будматеріалів для розширення російських баз ядерної зброї
Ілюстративне фото
Фото: knauf.com

Хвиля критики щодо Knauf, яка все ще не пішла з російського ринку, виникла після виходу статті у журналі Der Spiegel, у якій стверджується, що будматеріали Knauf були замовлені для розширення російських баз ядерної зброї, передає DW.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Журналісти з'ясували це після вивчення документів про секретні ядерні об'єкти РФ, які потрапили у відкритий доступ у результаті великого витоку даних. Knauf був у них поруч із іншими західними виробниками будматеріалів.

"Російське військове відомство активно використовує продукцію західних компаній для своїх секретних об'єктів – цемент, гіпс, клей, ізоляційні матеріали. Особливо затребувані товари баварської Knauf, концерну з мільярдними оборотами. В одній із заявок від осені 2022 року вказано 32 тонни гіпсу марки Knauf-Rotband для 368-го полку в Ясному", – йдеться у публікації.

У Knauf у відповідь на публікацію заявили, що продукція компанії не призначена "для створення або обслуговування збройових систем" і що вона не має контрактів з російським міноборони або з підпорядкованими йому організаціями. Однак агентство dpa зазначає, що дочірні підприємства Knauf у РФ, продаючи свої товари іншим російським компаніям, не можуть обмежувати їх у виборі клієнтів. Тому кінцевий отримувач будматеріалів Knauf залишається невідомим, зазначає агентство.

Крім того, у заяві Knauf зазначено: "Ми рішуче відкидаємо звинувачення у тому, що Knauf нібито допомагає російській державі обходити санкції". При цьому журналісти Der Spiegel стверджують, що замість експорту з Німеччини Knauf виробляє аналогічну продукцію на російських та білоруських заводах під виглядом "імпортозаміщення".

Німецький концерн з мільярдними оборотами оголосив про згортання роботи в Росії більше року тому, але цей процес все ще не завершений. Запланована угода з продажу російського бізнесу все ще очікує на схвалення російських регулюючих органів. "Переговори з цього питання вже перебувають у просунутій стадії", - йдеться у заяві. Там же зазначається, що переговори ведуться конфіденційно і їх деталі поки що не розголошуються. На російських підприємствах Knauf працюють понад 4000 осіб.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies