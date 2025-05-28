ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ

У відкритому доступі опинилися повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.

Через великий збій у Росії стався витік даних про секретні ядерні об'єкти. У відкритому доступі опинилися два мільйони документів, зокрема повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, на витік даних звернули увагу журналісти данського видання Danwatch і німецького журналу Der Spiegel.

На підставі цих даних, зазначає Danwatch, можна оцінити масштаби модернізації військової ядерної інфраструктури на об'єктах Росії,які перебувають під посиленою охороною. Як видно з документів, бази в масовому порядку зносилися та відбудовувалися наново, зводилися сотні нових казарм, сторожових веж, центрів управління, складів та підземних тунелів.

Експерти називають витік документів "абсолютно неймовірним", зазначаючи, що раніше вони не бачили нічого подібного у відкритому доступі.

Der Spiegel детально описує базу РВСП в районі міста Ясний, на якій з 2019 року, за твердженнями Кремля, розміщується гіперзвукова ракета "Авангард" одна з новітніх систем доставки ядерної зброї. У доступі опинилися повні документи про будівництво бази та матеріали, що використовувалися при цьому, схеми приміщень від туалетів до їдалень і підземних тунелів до збройових кімнат.

Том Ресет, старший викладач досліджень розвідки в Норвезькому штабному коледжі при військовій академії армії Норвегії, зазначив, що модернізація російських ядерних сил перебуває під пильним наглядом західних спецслужб. "Росія стала більше залежати від своєї ядерної зброї і відводитиме йому більш помітну роль як стримуючий фактор проти Заходу", - йдеться в матеріалі датської розвідки DDIS.

Ексофіцер військової розвідки Великої Британії назвав витік таких даних "серйозним збоєм у процедурах" у Росії. За його словами, документи потенційно роблять військові бази вразливими до зовнішніх атак.

Держдума РФ у грудні 2020 року ухвалила закон, який посилив правила держзакупівель для військових. У Міноборони Росії створили нову закриту базу даних, вона була доступна лише перевіреним російським компаніям, але це не допомогло, йдеться у публікації.

Учасники закупівель тривалий час публікували таємні документи у загальнодоступних базах. Danwatch та Der Spiegel виявили секретні креслення стратегічних ядерних баз, прикріплені до тендерів, оголошених влітку 2024 року.

Дві бази в Ясному зараз перебувають у стані підвищеної бойової готовності, але порушення безпеки може означати, що Росії доведеться перебудовувати бази, сказав Ресет, зазначивши, що «зміна інфраструктури на цих об'єктах коштує великих грошей». У Міноборони Росії відмовилися від коментарів.