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Сухопутні війська заявили, що посилюють контроль за призначенням на тилові посади для протидії “втечі від правосуддя”

Йдеться про випадки, коли фігуранти корупційних справ намагаються використати тилові посади у ЗСУ для втечі від правосуддя.

Сухопутні війська заявили, що посилюють контроль за призначенням на тилові посади для протидії “втечі від правосуддя”
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Сухопутні війська Збройних Сил України повідомили, що є основою обороноздатності країни, і кожна посада, включно з тиловими, відіграє критично важливу роль у забезпеченні бойової готовності та підтримці фронту. 

Тилові посади, такі як логістика, фінансово-економічна служба, медичне забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій, призначені для ефективного забезпечення армії ресурсами, а не для створення "прихистку" для осіб, які намагаються уникнути відповідальності за корупційні оборудки, хабарництво та інші зловживання. 

У зв’язку з випадками, коли окремі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя, Командуванням Сухопутних військ ЗС України посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади. 

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Наприклад, наказ командира військової частини від 09 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560. Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені.

Сухопутні сили наголошують: кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть "безпечною гаванню" для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська залишаються відданими принципам прозорості, законності та справедливості у всіх аспектах своєї діяльності.

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