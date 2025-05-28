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Росіяни атакували лікарню у передмісті Херсона

Пошкоджено транспортні засоби та покрівлю будівлі.

Росіяни атакували лікарню у передмісті Херсона
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія завдала артилерійського удару по Білозерці, що у передмісті Херсона. Пошкоджень зазнав заклад охорони здоров'я. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські війська атакували з артилерії заклад охорони здоровʼя у Білозерці. Через ворожий удар у приміщенні вибито шибки, понівечено фасад та покрівлю, а також пошкоджено два транспортні засоби", — ідеться у повідомленні. 

Обійшлося без потерпілих.

Також по медичну допомогу звернувся 43-річний херсонець, який постраждав унаслідок російського обстрілу 26 травня. У нього вибухова травма і контузія. 

  • За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали 13 людей. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.
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