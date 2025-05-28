Росіяни атакували лікарню у передмісті Херсона

Російська армія завдала артилерійського удару по Білозерці, що у передмісті Херсона. Пошкоджень зазнав заклад охорони здоров'я.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські війська атакували з артилерії заклад охорони здоровʼя у Білозерці. Через ворожий удар у приміщенні вибито шибки, понівечено фасад та покрівлю, а також пошкоджено два транспортні засоби", — ідеться у повідомленні.

Обійшлося без потерпілих.

Також по медичну допомогу звернувся 43-річний херсонець, який постраждав унаслідок російського обстрілу 26 травня. У нього вибухова травма і контузія.