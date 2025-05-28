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Черкаська міська рада позбавила Українська православну церкву права на володіння землею

Таке рішення сьогодні ухвалили на позачерговій сесії міської ради.

Черкаська міська рада позбавила Українська православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада
Фото: Google Maps

Черкаська міська рада позбавила Українська православну церкву права на володіння землею. 

Про це повідомив депутат Черкаської міської ради Сергій Рубан.

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“Церкви упц (московський патріархат-фсб) більше не володіють жодною земельною ділянкою в м. Черкаси. Таке рішення ми щойно ухвалили на позачерговій сесії Черкаської міської ради. Дякую міському голові Черкас Анатолію Бондаренку та колегам-депутатам за послідовні державницькі рішення та дії”, – написав Рубан.

Також нагадаємо, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.

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