Черкаська міська рада позбавила Українська православну церкву права на володіння землею.

Про це повідомив депутат Черкаської міської ради Сергій Рубан.

“Церкви упц (московський патріархат-фсб) більше не володіють жодною земельною ділянкою в м. Черкаси. Таке рішення ми щойно ухвалили на позачерговій сесії Черкаської міської ради. Дякую міському голові Черкас Анатолію Бондаренку та колегам-депутатам за послідовні державницькі рішення та дії”, – написав Рубан.

Також нагадаємо, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.