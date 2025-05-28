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ГУР заявило, що росіяни створюють фейкові організації для імітації гуманітарних місій до українських полонених

Як зазначає українська військова розвідка, саме наявністю таких фейкових організацій аргументується недопущення міжнародних правозахисників до українських бранців.

ГУР заявило, що росіяни створюють фейкові організації для імітації гуманітарних місій до українських полонених
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Фейкові організації, створені російськими спецслужбами, імітують здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначає ГУР, цим аргументується недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських бранців.

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На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

ГУР повідомляє, що сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні.

Саме тому родинам полонених слід звертатися виключно до українських державних органів і в жодному випадку не йняти віри до кишенькових структур російських спецслужб. Незалежно від їхньої назви та декларованих задач.

Будь-яка інформація передана ворогу обов’язково буде використана проти України та її громадян. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, що вповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців.

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