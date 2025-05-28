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Агенція оборонних закупівель заявила, що вже законтрактувала 83% озброєнь з доведеної потреби ЗСУ

Наземна техніка – 85%, боєприпаси – 83%, безпілотні апарати – 81%.

Агенція оборонних закупівель заявила, що вже законтрактувала 83% озброєнь з доведеної потреби ЗСУ
Арсен Жумаділов
Фото: скрин відео

Станом на травень 2025 року Агенція оборонних закупівель вже уклала державних контрактів на 83% від доведеної потреби у товарах оборонного призначення для Збройних сил України.

Як зазначає пресслужба АОЗ, законтрактовано за такими основними напрямами як наземна техніка – 85%, боєприпаси – 83%, безпілотні апарати – 81%.

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Агенція повідомляє, що доведена потреба – це перелік озброєнь, яку АОЗ має закупити для потреб ЗСУ. Вона формується Генеральним штабом та Міністерством оборони України. Потреба не є статичною: з часом додаються нові обсяги, включаються позиції на заміну існуючим тощо. 

«За напрямом безпілотних систем планується переведення роботи з ринком в інші інструменти, зокрема, з використанням електронної системи Prozorro для контрактування та DOT-Chain Defense для замовлень. Відповідні обсяги вже незабаром будуть оголошені. По боєприпасах додана нова номенклатура, що відображає поточні пріоритети в забезпеченні ЗСУ. Щодо техніки, де закупівельні проєкти, як правило, є найскладнішими за структурою, триває планове контрактування», – зазначає Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель.

Зазначається, що під час виконання контрактів усі закуплені товари постачаються до структур, відповідальних за логістику та розподіл, які далі визначають їх спрямування відповідно до потреб та рішень у межах сектору. Зокрема, це стосується і безпілотних систем – так, упродовж січня-травня 2025 року на фронт поставлено 593 000 дронів, які закупила АОЗ.

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