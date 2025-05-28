Генштаб ЗСУ заявив про ураження важливих об’єктів російського ВПК у Московській та Іванівській областях

Сили оборони України уразили важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу російських окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області.

В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.

В цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод "Радуга". Він виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні.

Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили АТ “Ангстрем” в Московській області РФ. Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу РФ.

Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем Збройних Сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії.