Велике урядове шахрайство

Черговий раз Уряд прозвітував про успішну реалізацію програми еВідновлення в частині видачі допомоги ВПО. Знову мова про 100 тисяч родин внутрішніх переселенців, які отримали допомогу. Допомогу, на фінансування якої нам дали гроші європейські партнери. Ті самі 150 млн євро. Наголошу, що саме на підтримку ВПО.

Фото: EPA/UPG

Тепер Уряд відзвітував перед європейцями про щасливі сім’ї ВПО. І можна знову просити гроші.

Але є одне але. Жоден справжній біженець, який втратив все в окупації, не отримав ані копійки з цих грошей. Жоден. Справжній ВПО. Жодної копійки.

Тоді, про що мова? Хто та головне звідки ці 100 тисяч родин, яких підтримав Уряд.

І тут саме цікаве. Давайте, з історії питання. Стисло. На відновлення України нам грошей ще не дають. Ніяких. Проте, через співчуття, партнери були готові профінансувати допомогу для ВПО. Людям, які пережили окупацію і втратили все.

Але вирішити це питання Уряд не готовий. Бо розподіляти обмежений ресурс між маріупольцями, бердянцями та мелітопольцями складно. Всі втратили, але хто перший? Кому більше? Як прописати процедуру? А якщо якось і прописати, то сотні тисяч маріупольців просто обвалять всі бюджети. Це, з одного боку. З іншого, суто з політичної точки зору, вимушені переселенці - дуже складний електорат для влади. Незадоволений, щось вимагає і всіх проблем не вирішити. Тому голоси якщо і будуть, то дуже складно здобуті.

Інша справа - кияни, бучанці, запоріжці, дніпровці (і далі по списку). Будинки, які пошкоджено / знищено, але. Якщо їм допомогти, то вони будуть щасливі. Бо втрата “дому” як будинку - це не втрата “дому” як всього. Нажаль, через росіян тут руйнувань вистачає.

І виникла одна проблемка. Як киянина зробити ВПО, щоб отримати на ВПО гроші від європейців, але витратити не на маріупольця. А на киянина. Виклик? Авжеж.

Проте, українська бюрократія та корупція - генератор рішень. Уряд в Законі "Про облік внутрішньо переміщених осіб" зазначив, що до ВПО відносяться всі, чиє житло пошкоджено, не зважаючи на місце проживання. Цитата:

“На отримання довідки мають право особи, житлові приміщення яких знищені або пошкоджені (до ступеня непридатного для проживання) внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), та неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб”.

У підсумку ми отримали сотні тисяч ВПО, які ніякі не ВПО. При тому, вони мають право на участь у “еВідновлення”. Плюс - до всіх інших переваг ВПО з точки зору відсутності черг в садочках, чи школах, чи іншому. Хитро? Безумовно.

Тепер маємо добру сотню тисяч задоволених псевдо-ВПО, які дозволять Уряду й далі отримувати гроші в європейців. Та з іншого боку - є потенційними виборцями влади, яка їм реально допомогла.

Все це огидно. Щонайменше. Та, безумовно, тхне не лише хитрістю, а корупцією для того хто знає як працює “еВідновлення”. Мова про підрядників, ціни та схеми.

Притому, життя реальних ВПО не покращилось ані на хвилинку. Ані на копійку. Навпаки.

І це ще не всі негативні наслідки для українських біженців.

В червні міністри ЄС будуть вирішувати, що робити з мільйонами українців з березня 2026 року, коли закінчиться статус тимчасового захисту. І тут наші урядовці, які мріють всіх повернути додому, навіть якщо жити прийдеться на вокзалі, покажуть це на прикладі “еВідновлення” та використають його як аргумент. Аргумент для європейців, які зможуть примусити біженців повертатись назад в Україну.

Все це - велике урядове шахрайство, яке має бути висвітлено та покарано. І якнайшвидше, допоки ми остаточно не втратили наших біженців.