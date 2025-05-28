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Росіяни скинули 4 авіабомби на Есманьську громаду Сумщин, є загибла

Унаслідок авіаударів загинула літня жінка.

Росіяни скинули 4 авіабомби на Есманьську громаду Сумщин, є загибла
обстріли Сумського району
Фото: поліція Сумщини

Російська армія скинуал чотири КАБи на цивільне населення Есманьської громади Сумщини. Унаслідок авіаударів загинула 74-річна жінка.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 28 травня близько 15:20, окупанти скинули 4 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району. Унаслідок чого у власному будинку загинула 74-річна жінка.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

  • Учора ворог скинув керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Охтирської громади на Сумщині. Постраждала сім'я. 
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