Росіяни скинули 4 авіабомби на Есманьську громаду Сумщин, є загибла

Російська армія скинуал чотири КАБи на цивільне населення Есманьської громади Сумщини. Унаслідок авіаударів загинула 74-річна жінка.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 28 травня близько 15:20, окупанти скинули 4 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району. Унаслідок чого у власному будинку загинула 74-річна жінка.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.