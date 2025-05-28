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Нацполіція ідентифікувала ще десятьох колаборантів з окупованої Херсонщини

 За колабораційну діяльність їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нацполіція ідентифікувала ще десятьох колаборантів з окупованої Херсонщини
Фото: Нацполіція України

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції індентифікували та зібрали доказову базу відносно 10 мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, які працюють на окупантів та підтримують "рускій мір". 

Про це ідеться у повідомленні Нацполіції.

Зрадники прийняли присягу на вірність ворогу і наразі несуть службу в обласному управлінні "мвд" у підрозділі патрульно-постової служби. 

Всі фігуранти – чоловіки, віком від 22 до 48 років. До лав зрадників також долучилися представники однієї родини, батько і син, які вирішили всією сім’єю служити окупантам та на справі доводити відданість кремлівським керівникам.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили зловмисникам про підозру. За колабораційну діяльність їм загрожує до 15 років позбавлення волі", — ідеться у повідомленні.

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